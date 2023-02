Acampora (Assonautica): Italia marittima, pontile Mediterraneo

Roma, 24 feb. (askanews) – “Oggi abbiamo la riunione degli Stati generali delle Camere di commercio sull’economia del mare, che capita in un momento decisivo. Abbiamo chiamato a raccolta il sistema camerale, gli stakeholders, le associazioni. Dobbiamo contribuire ad avere una visione unitaria sulla nuova nazione marittima che è l’Italia, recuperare quella centralità, quel fatto che noi siamo l’Italia come pontile del Mediterraneo ma non soltanto in termini geografici ma deve essere anche in termini sociali e politici”.

Così il presidente di Assonautica, Giovanni Acampora, a margine degli Stati Generali delle Camere di Commercio sull’Economia del Mare in corso a Roma. Un settore che vale quasi 150 miliardi di euro in termini di valore aggiunto, e consente all’Italia di occupare il terzo posto a livello europeo per ricchezza prodotta dopo Spagna e Germania.