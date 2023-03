Acampora (PizzAut): "Collaborazione fantastica con Danone"

Milano, 16 mar. (Adnkronos) – “Oggi è una giornata straordinaria che rappresenta il punto di un percorso iniziato con Danone quasi per caso. Il presidente Gavelli è venuto a mangiare da noi, si è innamorato del nostro progetto ed è partita questa collaborazione fantastica. Un’azienda importante come Danone Italia sta sostenendo l’apertura di PizzAut a Monza, un ristorante che avrà l’opportunità di far lavorare a regime 25 ragazzi autistici”. Così Nico Acampora, fondatore di PizzAut, la prima pizzeria gestita da ragazzi autistici, in occasione della presentazione del jingle che Danette ha voluto donare a PizzAut con la collaborazione di due testimonial d’eccezione come Elio e Germano Lanzoni. A questo si unisce una donazione in denaro finalizzata a contribuire all’apertura del nuovo PizzAut di Monza.

“A Monza i lavori proseguono bene e il ristorante ogni giorno diventa più bello – prosegue Acampora – Abbiamo cucine da 222 metri quadrati che useremo per insegnare ad altri ragazzi autistici a lavorare nella ristorazione. La nostra speranza è che altri ristoratori possano poi assumerli, non si assumono ragazzi autistici per pietismo ma perché sono dei lavoratori straordinari”.