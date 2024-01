Acca Larentia, Piantedosi: suscita indignazione, magistratura farà sua parte

Roma, 9 gen. (askanews) – “Quello che si è visto suscita indignazione, non c’è dubbio, è qualcosa di contrario alla nostra cultura acquisita”. Così il ministro dell’interno, Matteo Piantedosi, rispondendo ai quesiti posti dai senatori nel corso della sua audizione alla commissione straordinaria per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all’odio e alla violenza in merito alla commemorazione della strage di via Acca Larentia a Roma, durante la quale centinaia di militanti di estrema destra hanno ricordato col saluto fascista tre militanti del Fronte della gioventù uccisi nel 1978.

“Dal punto di vista dell’ordine pubblico non possiamo delegare a chi è sul campo”, ha aggiunto “Vietare e non osservare e non trarne delle conseguenze si è rivelato operativamente meno proficuo”, citando anche manifestazioni di piazza “pro Hamas”.

“Chi l’ha detto che la questura non stia operando e non abbia fatto l’identificazione delle persone e che questa identificazione e quanto avvenuto non siano oggetto di relazione all’autorità giudiziaria?”, ha precisato, “L’autorità giudiziaria farà la sua parte e sta avvenendo anche per l’episodio di cui abbiamo parlato”.