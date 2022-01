Roma, 7 gen. (Adnkronos) – "Al grido camerati, braccia tese. Anche oggi saluti fascisti nel quartiere Tuscolano. Abbiamo votato in Parlamento per lo scioglimento delle organizzazioni neofasciste. Questo spettacolo indegno di Roma medaglia d'oro al valor militare per la Resistenza deve finire #maipiufascismi".

Così Andrea Casu del Pd su twitter.