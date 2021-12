“Accelera con Amazon”, in un anno formazione per 11mila imprese

Milano, 2 dic. (askanews) – Nel 2021 gli acquisti on line valgono 39,4 miliardi, un valore in crescita del 21% rispetto al 2020. Tuttavia, il livello di digitalizzazione delle nostre piccole e medie imprese è ancora al di sotto della media europea secondo il DESI, l’indice creato dalla Commissione Europea per misurare e monitorare i progressi dei Paesi europei in termini di digitalizzazione dell’economia e della società. E’ in questo contesto che un anno fa è stato lanciato il progetto “Accelera con Amazon” il programma di formazione gratuito nato con l’obiettivo di sostenere la digitalizzazione di oltre 10.000 startup e PMI italiane.

Come ha spiegato Ilaria Zanelotti, Director of Marketplace di Amazon: “Siamo soddisfatti di questo primo anno di Accelera con Amazon. Il 65% delle imprese che hanno partecipato si sentono ora più pronte a vendere on line. Il 55 per cento delle imprese non vendeva on line quando ha cominciato il training e il 40% ha cominciato a vendere on line grazie al programma. Per noi è un risultato splendido perchè l’obiettivo è che le imprese si sentano pronte ad affacciarsi al canale dell’on line”.

E le imprese hanno colto al volo questa questa opportunità. Come ha raccontato Francesca Mazza, export manager del Colorificio Mazza, una azienda a conduzione familiare nata 50 anni fa a Frosinone e oggi attiva anche con le vendite on line: “Accelera con Amazon è una esperienza che consiglio a tutti perchè non è esclusiva alla vendita di Amazon ma arricchisce le aziende, soprattutto le piccole e medie imprese come la mia, verso obiettivi e scenari più internazionali e con competenze e conoscenze di alto livello”.

Anche il rivenditore sportivo Grisolia che opera a Lauria, in provincia di Potenza, ha partecipato al programma di Amazon: “Abbiamo avuto la possibilità con Accelera con Amazon di dialogare con docenti molto preparati con i quali abbiamo interagito acquisendo quella professionalità necessaria per entrare nel mondo dell’on line”.

E i risultati per Grisolia sono tangibili nel fatturato e nell’apertura dell’azienda ai mercati della comunità Europea.

Ora l’obiettivo per Accelera con Amazon è ancora più ambizioso: “Il programma continua e per il secondo anno vogliamo formare 20mila pmi e raddoppiare l’obiettivo rispetto al primo anno”, ha concluso Zanelotti.

Nel primo anno di Accelera con Amazon sono state erogate 12mila ore di lezioni on line, con 30 webinar e 4 bootcamp, per un totale di 55mila visualizzazioni video.