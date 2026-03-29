Accesso al Santo Sepolcro e guida pratica sul contributo 2026 dell'Autorità dei trasporti

Negli ultimi giorni è emersa una doppia notizia di rilievo internazionale e nazionale: da un lato il premier israeliano Benyamin Netanyahu ha annunciato su X la decisione di garantire al Cardinale Pierbattista Pizzaballa, Patriarca Latino, il pieno e immediato accesso alla Chiesa del Santo Sepolcro a Gerusalemme, dopo che frammenti di missili avevano raggiunto aree adiacenti ai luoghi sacri. Questa misura si inserisce in un contesto in cui attacchi missilistici hanno interessato siti religiosi riconosciuti dalle tre fedi monoteiste, sollevando preoccupazioni diplomatiche e di sicurezza.

Parallelamente, in Italia l’Autorità di regolazione dei trasporti ha reso operative le disposizioni per il contributo per il funzionamento relativo all’anno 2026, con la pubblicazione della determina del Segretario generale n. 38/2026 e richiamo alla delibera n. 218/2026. Il documento, pubblicato il 26 marzo 2026, dettaglia obblighi dichiarativi, soglie di fatturato, esclusioni e modalità di pagamento, offrendo agli operatori del settore gli indirizzi per rispettare le scadenze e gli adempimenti fiscali.

Accesso al Santo Sepolcro: motivazioni e implicazioni

La decisione di autorizzare l’ingresso immediato del Patriarca presso il Santo Sepolcro è motivata dalla necessità di tutelare la libertà di culto e di garantire la presenza delle autorità religiose nei luoghi sacri dopo episodi che hanno messo a rischio la sicurezza dei luoghi di culto. Secondo quanto riportato, frammenti di un missile sono caduti a pochi metri dalla Chiesa, circostanza che ha innescato interventi delle autorità competenti per verificare danni e prevenire ulteriori rischi. La mossa del governo mira anche a fornire rassicurazioni alle comunità religiose e a mantenere canali di dialogo con le istituzioni ecclesiastiche.

Relazioni interreligiose e ruolo del patriarca

Il Patriarca Latino ricopre una funzione di rappresentanza per la comunità cattolica a Gerusalemme e la sua libertà di accesso ai santuari è percepita come elemento chiave per la stabilità religiosa nella città. In questo quadro, la comunicazione ufficiale del premier intende segnalare un impegno alla protezione dei luoghi sacri e al rispetto della libertà di culto per tutte le confessioni. La vicenda richiama inoltre l’attenzione internazionale sulla fragilità di siti storici e religiosi in scenari di tensione armata.

Contributo per il funzionamento dell’Autorità: obblighi principali

La pubblicazione del 26 marzo 2026 aggiorna le modalità con cui gli operatori economici del settore del trasporto devono dichiarare e versare il contributo annuale. Sono tenuti a presentare la dichiarazione, entro il 15 maggio 2026, gli operatori con fatturato superiore a € 7.000.000,00, salvo esclusioni o scomputi che riducano l’imponibile. La dichiarazione va autenticata dal legale rappresentante o dal rappresentante fiscale per le imprese non residenti, corredata da copia del documento di identità e da un prospetto analitico delle esclusioni invocate.

Scadenze, importi e possibilità di regolarizzazione

Il contributo per il 2026 è fissato nella misura di 0,45 per mille sul fatturato risultante dall’ultimo bilancio approvato alla data di pubblicazione della delibera. Sono esentati i soggetti il cui importo contributivo è pari o inferiore a € 3.150,00. Il versamento deve avvenire in due tranche: due terzi entro il 15 maggio 2026 e il saldo entro il 30 ottobre 2026, tramite il servizio pagoPA. In caso di ritardo o omissione sono previste procedure di riscossione, anche coattive, e l’applicazione di interessi di mora; tuttavia è ammesso il ravvedimento operoso nell’anno successivo per errori scusabili, se non è già avviato un controllo.

Calcolo del fatturato, esclusioni e sanzioni

La determina del Segretario generale elenca una serie di componenti che devono essere esclusi dal fatturato: ricavi non riferibili ai settori di competenza dell’Autorità, attività svolte all’estero, contributi in conto impianti, ricavi del mercato postale per gli autorizzati, plusvalenze da cessioni di immobili e altre voci straordinarie. Sono previste esclusioni specifiche per particolari contratti di trasporto e per attività di locazione o noleggio senza conducente, previo inoltro dei dati del locatario.

La normativa ricorda inoltre che, se le esclusioni superano il 20% del fatturato e l’operatore registra ricavi pari o superiori a € 20.000.000,00, è necessaria un’attestazione sottoscritta da un revisore legale, una società di revisione o dal collegio sindacale. Per chiarimenti operativi è disponibile l’indirizzo email info-contributo@autorita-trasporti.it, mentre per le comunicazioni formali e registrate si deve usare la PEC autofinanziamento@pec.autorita-trasporti.it; non è previsto un servizio telefonico.