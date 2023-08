Accoglienza da star a Riyadh per Neymar

Roma, 19 ago. (askanews) – Folla di fan e richieste di selfie; accoglienza da star per il calciatore brasiliano Neymar in un aeroporto privato di Riyadh in vista della sua presentazione come nuovo giocatore dell’Al-Hilal. L’attaccante 31enne dopo sei stagioni con i campioni di Francia del Paris Saint-Germain ha firmato un accordo biennale con il club saudita dopo aver ricevuto un’offerta di stipendio da capogiro.

Il suo contratto biennale con l’Al-Hilal, secondo fonti vicine, lo vedrà guadagnare circa 100 milioni di euro a stagione. Neymar segue le orme di altri big del calcio come Cristiano Ronaldo e Karim Benzema nel passaggio dall’Europa alla Lega Pro saudita.