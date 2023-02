Accoltella il vicino durante una lite: arrestato per tentato omicidio

Ha accoltellato un vicino di casa al culmine di una lite per motivi condominiali, in via Romilli, a Milano.

Un uomo ha accoltellato un vicino di casa al culmine di una lite per motivi condominiali, durante la notte. La vittima fortunatamente non è in pericolo di vita. Il tentato omicidio è avvenuto a Milano, in via Romilli, intorno alle due e venti della notte tra giovedì 16 e venerdì 17 febbraio.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del radiomobile, dopo una segnalazione di una violenta lite nelle scale del condominio. Quando gli agenti sono arrivati hanno trovato la vittima nell’androne del piano terra, con una vistosa ferita da arma da taglio all’addome. Si tratta di un marocchino di 32 anni, incensurato e regolare in Italia. L’uomo è stato portato all’ospedale Humanitas di Rozzano, dove è stato sottoposto ad un intervento chirurgico.

I carabinieri hanno effettuato immediatamente le indagini del caso e sono riusciti ad identificare l’aggressore. Si tratta di un uomo di 44 anni, filippino, anche lui incensurato. L’uomo è stato portato al pronto soccorso del Policlinico di Milano per una lieve ferita lacerocontusa riportata durante il litigio e l’aggressione. Quando verrà dimesso sarà immediatamente portato a San Vittore, con l’accusa di tentato omicidio.