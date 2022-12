Accoltella la madre e si barrica in casa

Tragedia sfiorata all'alba di questa mattina, 6 dicembre. Un uomo ha accoltellato la madre e si è barricato in casa.

Terribile tragedia sfiorata a Pizzo.

Questa mattina, 6 dicembre 2022, all’alba, un uomo ha accoltellato la madre e poi si è barricato in casa.

Terribile tragedia sfiorata a Pizzo all’alba di questa mattina, martedì 6 dicembre 2022, in via Nazionale. Un uomo che vive a Pizzo, una persona con problemi psichici che vive con i suoi genitori, ha accoltellato la madre e poi si è barricato in casa.

Solo dopo una lunga negoziazione ha finalmente deciso di aprire la porta, per consentire agli agenti di entrare in casa. Dietro questo terribile gesto un dramma umano e probabilmente anche qualche falla nel sistema.

La donna è stata portata in ospedale

Gli interventi dei Carabinieri della stazione locale e di una pattuglia della Polizia sono stati tempestivi. Esattamente come l’intervento dei soccorritori del 118, che hanno portato la donna in ambulanza presso l’ospedale di Vibo.

A gestire la viabilità gli agenti della Polizia Locale. La donna fortunatamente non è deceduta, ma non si hanno molte informazioni sulle sue condizioni di salute. Al momento si trova ricoverata in ospedale.