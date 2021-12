Accoltella la moglie dopo il colloquio con l’avvocato per la separazione: è in gravi condizioni

Un uomo di 41 anni ha accoltellato la moglie di 37 anni subito dopo il colloquio con l'avvocato per la separazione. La donna è in gravi condizioni.

Un uomo di 41 anni ha accoltellato la moglie di 37 anni subito dopo il colloquio con l’avvocato per la separazione. La donna è in gravissime condizioni, ma sembra non essere in pericolo di vita.

Accoltella la moglie dopo il colloquio con l’avvocato per la separazione

Intorno alle ore 20 del 21 dicembre, in via Ugo Foscolo, a Padova, un uomo ha cercato di uccidere la moglie. Un 41enne di nazionalità marocchina ha sferrato diverse coltellate a sua moglie, una donna americana di 37 anni. I due erano appena stati dall’avvocata Elisabbetta Costa per avviare la pratica per la separazione. Erano appena usciti dallo studio, quando lui l’ha aggredita nell’androne del palazzo. Lei è riuscita a rifugiarsi nello studio dell’avvocata, mentre il marito è scappato verso la stazione, dove ha trovato un’auto della polizia e si è costituito.

Accoltella la moglie dopo il colloquio con l’avvocato: le indagini

Tutto è accaduto in pochissimi istanti. I due erano appena usciti dallo studio dell’avvocato, per la separazione, quando l’uomo ha aggredito e accoltellato la moglie nell’androne del palazzo. La polizia scientifica è rimasta in Via Foscolo fino a tarda serata per effettuare i rilievi. L’arma del tentato delitto è stata sequestrata e si pensa che il gesto dell’uomo sia stato premeditato. L’avvocata Costa, che segue spesso casi legati a vicende che coinvolgono stranieri, è stata con la polizia e con la donna ferita fino a tarda sera, riferendo tutti i dettagli utili alle indagini.

Secondo quanto ricostruito, la coppia, che abita a Padova, anche se la donna ha una residenza a Mestre, si era recata nello studio dell’avvocata intorno alle 18.30. La discussione sulla pratica del divorzio è degenerata e i due se ne sono andati. Subito dopo è avvenuta l’aggressione.

Accoltella la moglie dopo il colloquio con l’avvocato: le condizioni della donna

La donna è stata portata all’ospedale in gravi condizioni, ma per il momento è in prognosi riservata.

Fortunatamente non dovrebbe essere in pericolo di vita. Sul caso sta indagando la polizia, ma sul posto sono intervenuti anche i carabinieri. Il 41enne ora si trova in carcere con l’accusa di tentato omicidio.