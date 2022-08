Accoltella la moglie durante una lite per decidere se tenere il gatto

Dopo una lite per decidere se tenere il gatto, un uomo accoltella la moglie. Lui è finito in manette, lei in fin di vita. Dramma familiare nel Cremone

I motivi sono stati estremamente futili, ma non hanno impedito ad un uomo di accoltellare la propria moglia mandandola in ospedale in gravi condizioni. Ma da cosa ha avuto origine la lite che è sfociata in un tentato omicidio? Dal loro gatto domestico.

La coppia è composta da Marina Vissone, 48 anni, e da Carmelo Marino, 56 anni. I due coniugi abitano ad Ostiano, in provincia di Cremona, per la precisione, come si apprende da Today in vicolo Facconi. I due stavano litigando ad alta voce perchè Marina voleva tenere il felino in casa, Carmelo invece era contrario alla scelta della moglie.

Dopo la lite verbale Carmelo è stato colto da un raptus ed ha pugnalato a morte la moglie. Marina è stata ferita all’addome e al collo, per un totale di cinque fendenti. Tornato lucido, il marito avrebbe chiamato i soccorsi dopo la feroce aggressione. Questa mossa non lo ha però scagionato dall’accusa di tentato omicidio aggravato da motivi futili.

Marina è ricoverata in terapia intensiva e le sue condizioni sono gravi.