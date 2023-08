Accoltella un vicino per i cani, dà fuoco alla casa di un altro e minaccia tutti di morte: fermato

Un uomo di 60 anni ha accoltellato il vicino per una lite sui cani, ha dato fuoco alla casa di un altro e ha minacciato tutti di morte. L’uomo è stato fermato.

Gli agenti della Questura hanno trovato la vittima dell’aggressione, un 30enne accoltellato all’addome dopo una lite con il vicino di casa, avvenuta sul pianerottolo. Dopo pochi minuti hanno rintracciato l’aggressore, un 60enne monzese che stava cercando di nascondere il coltello sotto un materasso abbandonato per strada. A chiamare la polizia sono stati alcuni inquilini del palazzo in zona Buonarroti, a Monza, che sentivano urla provenire dal pianerottolo. L’uomo era noto per i suoi comportamenti pericolosi. Di recente aveva minacciato di appiccare il fuoco al palazzo e aveva danneggiato un alloggio al terzo piano.

La dinamica del tentato omicidio

Dopo un litigio per il cane, l’uomo sarebbe tornato a casa per prendere un paio di grossi coltelli da cucina. La vittima è stata colpita, ma indietreggiando è riuscito ad evitare che la lama penetrasse troppo in profondità. Il 30enne è stato portato in ospedale e dimesso con dieci giorni di prognosi. L’aggressore è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio. A suo carico sono emersi precedenti per spaccio, furto, rapina e minacce. Era diventato un vero e proprio incubo per tutto il condominio. “Liti continue, finivano spesso con minacce di morte” hanno raccontato i residenti. Un anno fa circa è stato indagato per aver appiccato un incendio a Villa Mirabello, nel Parco di Monza.