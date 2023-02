Accoltellamento per strada a Roma: morto un 50enne

Accoltellamento in strada: morto un 50enne di origine filippina. L'omicidio è avvenuta in via Anastasio II nei pressi della stazione della metropolitana.

Accoltellamento in strada a Roma.

Un 50enne filippino è stato ucciso nel corso di una lite nei pressi della stazione della metropolitana di Valle Aurelia. L’episodio è avvenuto lo scorso 19 febbraio. La polizia sta indagando sulla vicenda. Secondo una prima ricostruzione, l’aggressione nei confronti della vittima sarebbe avvenuta da parte di più individui. Le ragioni sono ancora da accertare. Uno dei soggetti coinvolti avrebbe estratto un coltello e colpito il 50enne, che è morto a causa delle ferite riportate.

Sono immediatamente scattate le ricerche da parte degli inquirenti per identificare gli autori del litigio e, in particolar modo, dell’omicida.

Accoltellamento in strada: l’aiuto delle telecamere

Le telecamere presenti in zona potrebbero essere determinanti per immortalare le varie fasi dell’omicidio. L’assassinio del 50enne filippino è avvenuto a pochi giorni dall’omicidio di Salvatore Lucente Pipitone. Pipitone era un caporal maggiore dell’esercito aggredito nella zona di Centocelle.

Da chiarire le cause dell’aggressione; come informa l’Ansa, il movente è forse da ricercare in una banale lite avvenuta per motivi di parcheggio.

Omicidio Lucente: ricercato un 30enne filippino

Riguardo all’omicidio del caporal maggiore è da alcuni giorni ricercato un giovane di 30 anni proveniente dalla Tunisia. Pipitone prestava servizio in qualità di servizio all’ospedale militare del Celio in qualità di infermiere.