Le condizioni del giovane che è stato accoltellato durante una rissa a Torpè sono ancora molto gravi.

Il responsabile è stato fermato.

Accoltellato durante una rissa: grave un giovane

Le condizioni del giovane ventenne di Nuoro che è stato accoltellato a Torpé durante una rissa tra giovani sono ancora molto gravi, ma rimangono stabili. La vittima dell’aggressione, sottoposta ad un delicato intervento chirurgico, è ricoverata nel reparto di rianimazione dell’ospedale civile di Sassari, in prognosi riservata. Trasportato in un primo momento dal 118 nell’ospedale di Olbia, è stato trasferito d’urgenza a Sassari in elicottero, a causa della gravità delle sue ferite.

Le indagini

Le indagini da parte dei carabinieri della stazione di Torpè vanno avanti, in collaborazione con i colleghi della compagnia di Siniscola. Si spera di riuscire a fare chiarezza sulla dinamica della rissa. Gli agenti hanno individuato il responsabile dell’aggressione, che è stato denunciato per lesioni gravi. Si tratterebbe di un giovane del posto. La posizione giudiziaria di quest’ultimo è collegata agli sviluppi clinici del ferito e alla prognosi definitiva da parte dei medici.