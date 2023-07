Torino, accoltellato in periferia: morto per strada

Un uomo è stato ucciso a coltellate nella periferia di Torino, nella notte tra venerdì 21 e sabato 22 luglio 2023. Si tratta di un uomo di origini africane, senza documenti.

Accoltellato nella periferia di Torino, muore: era senza documenti

Un uomo è stato ucciso a coltellate nella periferia di Torino, nella notte tra venerdì 21 e sabato 22 luglio 2023. Alle quattro del mattino le volanti sono intervenute in via Sansovino, all’angolo con corso Toscana, nel quartiere Vallette, per la segnalazione di un passante. La vittima, di origini africane, è deceduta. Gli investigatori hanno avviato le indagini per risalire all’aggressore. Il corpo della vittima, che da una prima ricostruzione potrebbe avere all’incirca una trentina di anni, presentava diverse ferite da arma da taglio. Secondo i primi rilievi, l’uomo sarebbe stato colpito da sei coltellate, di cui due mortali all’addome. Il corpo è stato ritrovato sul marciapiede. L’uomo era sprovvisto di documenti. Gli agenti stanno acquisendo le immagini delle telecamere della zona e stanno cercando testimonianze utili a risalire all’autore del delitto.

Accoltellato nella periferia di Torino: due litigi nel quartiere

Secondo una testimone, nella notte ci sarebbero stati due violenti litigi nel quartiere a distanza di un’ora. La donna avrebbe visto un uomo corrispondente alla descrizione della vittima, pantaloni della tuta blu e maglietta rossa, mentre veniva aggredito con un coltello da due persone nell’area di servizio Q8, ad un chilometro di distanza da dove è stato trovato il cadavere.