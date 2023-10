Tragedia nel catanese, dove un ragazzo di 22 anni ha perso la vita dopo che il pavimento di un immobile ha ceduto. Fatale la caduta di oltre 3 metri.

22enne morto in una caduta fatale: ha ceduto il pavimento

Non ce l’ha fatta Matteo Battaglia, il ragazzo di 22 anni precipitato nel vuoto per oltre 3 metri per poi schiantarsi al suolo. Dopo due giorni di agonia e tentativi disperati di salvarlo, è deceduto in un letto di ospedale del “Garibaldi” di Catania.

Il giovane aveva accompagnato la fidanzata a vedere un immobile, e mentre si trovava nel sottotetto il pavimento ha ceduto improvvisamente sotto i suoi piedi, facendolo precipitare. L’impatto è stato violentissimo e la scena terribile per la sua ragazza e gli altri presenti. Inutile l’arrivo dei soccorsi e il ricovero tempestivo.

La ricostruzione della tragedia avvenuta nell’edificio

Il giovane Matteo aveva accompagnato la fidanzata a visionare l’immobile, che avrebbe dovuto affittare per avviare la sua attività. All’improvviso il sottotetto è crollato, e Matteo Battaglia è precipitato per tre metri, finendo col battere la testa. L’ambulanza l’ha trasportato subito in ospedale, dove è morto dopo due giorni di coma.