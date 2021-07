Accordo al Senato Usa per maxi-piano su infrastrutture di Biden

Milano, 29 lug. (askanews) – Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha annunciato un accordo con i senatori su un massiccio pacchetto di investimenti per le infrastrutture del Paese.

La misura bipartisan, che include circa 550 miliardi di dollari in nuove spese, è giunta dopo due mesi di negoziati spesso tesi che Biden e i suoi Democratici volevano vedere conclusi prima che il Congresso si fermasse per la pausa di agosto.

Biden lo ha definito “l’investimento a lungo termine più significativo nelle nostre infrastrutture in quasi un secolo”.

L’accordo mira a realizzare i maggiori investimenti federali nel trasporto pubblico e nelle infrastrutture per le acque potabili e reflue; il più grande finanziamento delle ferrovie passeggeri dalla creazione di Amtrak; e il più grande investimento in ponti dalla creazione del sistema autostradale del Paese. Il piano servirà anche ad affrontare la crisi climatica investendo importi record in progetti di energia pulita e infrastrutture per veicoli elettrici.

La Casa Bianca ha affermato che il piano sarà finanziato attraverso il reindirizzamento dei fondi di emergenza Covid non spesi, l’aumento delle commissioni aziendali e il rafforzamento dell’applicazione delle tasse sulle criptovalute.