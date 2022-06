Accordo al Wto sulla revoca temporanea dei brevetti anti-Covid

Ginevra, 17 giu. (askanews) – Accordo al Wto sulla pesca, la revoca temporanea dei brevetti sui vaccini contro il Covid e la sicurezza alimentare.

“Un insieme di risultati senza precedenti. È passato molto tempo da quando il Wto (Organizzazione mondiale per il commerciale ndr.) – ha affermato il direttore Ngozi Okonjo-Iweala – ha ottenuto così tanti risultati multilaterali. I risultati dimostrano che il Wto è in grado di rispondere alle emergenze del nostro tempo”.

Sui vaccini anti-Covid, all’interno dell’Organizzazione mondiale per il commercio si è raggiunto un accordo sulla revoca temporanea dei brevetti a sostegno dei paesi in via di sviluppo, oltre ad agevolazioni per il commercio di medicinali utili alla lotta contro le pandemie.

L’accordo sulla sicurezza alimentare mira a rispondere all’emergenza creata dalla guerra in Ucraina attraverso la non imposizione di divieti all’esportazione. L’accordo sulla pesca punta invece a sostenere i paesi emergenti attraverso assistenza tecnica per permettere loro un’attività più sostenibile.