Accordo Berlusconi-Meloni, cosa prevede? I nomi dei possibili ministri

Posto che nel pomeriggio di oggi ci sia un vero accordo Berlusconi-Meloni, cosa prevede quel documento? Ecco tutti i nomi dei possibili ministri

Ma l’accordo Berlusconi-Meloni cosa prevede? Posto che accordo ci sia oggi ecco i nomi dei possibili ministri. Il faccia a faccia a via della Scrofa potrebbe dare disco verde ai nomi che si fanno in queste ore ma prima i due dovranno vedersi e dirsi cose, di politica e di rapporti interpersonali fra alleati di governo.

Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi dovranno quindi “mettere nero su bianco l’intesa e la pace ritrovata tra Fratelli d’Italia e Forza Italia” come spiega Affari Italiani.

Cosa prevede l’accodo Berlusconi-Meloni

Lo strappo di Palazzo Madama sull’elezione di Ignazio La Russa va ricucito o salta il banco. E se i mediatori hanno gradito le precisazioni di Licia Ronzulli che ha detto “il mio caso non esiste più.

A Mattarella faremo il nome Meloni”, resta lo scoglio di un incontro che parte ruvido. Si, ma i ministri e l’accordo? Le fonti di Affari Italiani dicono che a Forza Italia dovrebbe andare il ministero della Giustizia con l’ex presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati favorita su Francesco Paolo Sisto. Poi Antonio Tajani andrebbe agli Esteri e Berlusconi avrà due libbre di carne grossa. E su cosa dovrebbe arretrare il Cav?

Tutte le caselle e tutti i ministri in pole

Su Anna Maria Bernini da ministro dell’Istruzione a quello dell’Università. Non è finita: Alessandro Cattaneo andrebbe alla Transizione ecologica o degli Affari Regionali e l’evergreen Maurizio Gasparri potrebbe andare alla Pubblica amministrazione. Sul fronte Lega Giancarlo Giorgetti è blindato al Mef e Matteo Salvini andrebbe alle Infrastrutture e ai Trasporti. Per il Viminale resta favorito il prefetto di Roma Matteo Piantedosi, Per Riforme e autonomia regionale toccherebbe a Roberto Calderoli ed alla Disabilità con Alessandra Locatelli.

La “fetta grossa” di Fratelli d’Italia

Il partito con più voti, Fratelli d’Italia, manderebbe al Mise Guido Crosetto, alla Difesa Adolfo Urso, Raffaele Fitto agli Affari europei e Giovanbattista Fazzolari come sottosegretario alla presidenza del Consiglio, cioè Vice di Giorgia Meloni anche in ruolo istituzionale. Per il dicastero della Salute pare favorito infine Francesco Rocca, presidente della Croce rossa internazionale.