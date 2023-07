Accordo commerciale Torello - Q8 Quaser per rifornimento con biocarburante Q8 Hvo+

Roma, 27 lug. (Adnkronos) - Q8 Quaser e Torello hanno presentato oggi un accordo commerciale per il rifornimento con l’innovativo prodotto Q8 Hvo+ della flotta Torello per le missioni dell’ultimo miglio. Il Q8 Hvo+ è un biocarburante prodotto da materie prime rinnovabili con formu...

Roma, 27 lug. (Adnkronos) – Q8 Quaser e Torello hanno presentato oggi un accordo commerciale per il rifornimento con l’innovativo prodotto Q8 Hvo+ della flotta Torello per le missioni dell’ultimo miglio. Il Q8 Hvo+ è un biocarburante prodotto da materie prime rinnovabili con formula esclusiva. Lo rendono noto le due società in un comunicato.

Il prodotto base per la formulazione del Q8 Hvo+ è l’Hvo (Hydrotreated Vegetabile Oil), un biocarburante biogenico e rinnovabile, in linea con i principi dell’economia circolare in quanto prodotto attraverso l’idrogenazione di grassi di origine vegetale o animale, e/o scarti, residui e rifiuti. La formulazione esclusiva di Q8 combina l’Hvo a prodotti detergenti specifici di ultima generazione, che ne valorizzano ulteriormente la riduzione delle emissioni, preservando il corretto funzionamento nel tempo del motore. Rispetto ad un gasolio tradizionale, Q8 Hvo+ consente una notevole riduzione delle emissioni di CO2 calcolate sull’intero ciclo di vita del prodotto, arrivando ad abbattere fino al 90% di emissioni. Il nuovo prodotto è compatibile con la gran parte di motori diesel di più recente produzione*, in quanto assolutamente assimilabile al gasolio tradizionale (https://www.q8.it/servizi-prodotti/prodotti/hvo).

L’accordo di fornitura prevede la consegna mensile a Torello da parte di Q8 Quaser di prodotto che verrà utilizzato per le missioni distributive del primo e ultimo miglio La logistica sostenibile affronta numerose sfide nel contesto attuale. La crescente consapevolezza ambientale, le esigenze dei clienti, le normative più rigide e i rapidi sviluppi tecnologici stanno mettendo pressione sul settore logistico per adottare pratiche più sostenibili. Alcune delle principali sfide sono la riduzione delle emissioni di gas serra, l'efficienza energetica. Superare queste sfide richiede un approccio integrato, l'adozione di tecnologie innovative, la collaborazione tra i vari attori della catena di approvvigionamento e una visione a lungo termine per costruire un sistema logistico veramente sostenibile. Torello è da sempre attenta al suo impatto ambientale ed è nel solco della sostenibilità di filiera che affonda le sue radici l’accordo con Q8 Quaser.

"Anche la conclusione di questo accordo con un grande protagonista della logistica italiana – commenta Giovanni Romano, Presidente e Amministratore Delegato di Q8 Quaser – testimonia il convinto impegno di Q8 Quaser verso la transizione energetica ed una mobilità sempre più sostenibile. La ricerca, l’innovazione ed il minor impatto ambientale del mix dei prodotti energetici – ha continuato Romano – sono i driver che sosterranno la decarbonizzazione dei trasporti nei prossimi anni. E Q8 Quaser continua a fornire attivamente il proprio contributo in questo processo".

"Quando insieme ai miei fratelli nel 1992 abbiamo preso le redini dell’azienda abbiamo messo al centro dello sviluppo aziendale l’innovazione – aggiunge Antonio Torello, Coo del Gruppo Torello – consapevoli che ci avrebbe fatto traguardare il futuro. Q8 Quaser è il partner ideale per affrontare il nuovo paradigma della mobilità sostenibile. La fiducia che riponiamo nel nuovo Q8 Hvo+ è massima e oggi siamo ulteriormente equipaggiati per affrontare le importanti sfide della sostenibilità", conclude Torello.