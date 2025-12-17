Accordo del Regno Unito con l'Ue per rientrare nel programma Erasmus

Roma, 17 dic. (askanews) – La Gran Bretagna è pronta a rientrare nel programma di scambio studentesco Erasmus dell’Unione europea, quasi cinque anni dopo averlo abbandonato in seguito alla Brexit.

Europa e Regno Unito hanno concluso i negoziati per riaderire al programma Erasmus+ dal 2027, si legge in un comunicato congiunto, “aprendo nuove opportunità di cooperazione nei settori dell’istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport per i cittadini e in particolare per le giovani generazioni”.

Ne sono felici molti studenti britannici. A Manchester, il 21enne Edward dice:

“Penso che sia importante avere legami più stretti con l’Ue perché lì ci sono più opportunità. Sarebbe molto più facile trasferirsi all’estero e sperimentare una vita diversa fuori dall’Inghilterra, soprattutto per studiare all’estero. Ma a causa della Brexit, abbiamo perso questa opportunità ed è piuttosto deludente”.

“Sì, sicuramente sarebbe qualcosa che mi piacerebbe fare. Mi darebbe un vantaggio rispetto agli altri studenti, perché potrei esplorare e conoscere culture diverse e modi diversi di lavorare”, afferma Caroline, studentessa 24enne. “Penso che sia una buona opportunità – aggiunge Roisin, 18 anni – soprattutto senza i costi aggiuntivi che devo sostenere qui. E potrei studiare all’estero, il che è fantastico, perché si vedono tante cose mentre si studia, quindi è un’ottima opportunità”.

Il programma, che dovrà essere approvato da tutti i paesi membri dell’Ue, sarà aperto agli studenti universitari ed esteso anche ad altri studenti che frequentano corsi di istruzione superiore e di apprendistato. Il governo britannico ha affermato che oltre 100.000 persone nel Paese potrebbero beneficiare del programma già solo nel primo anno.