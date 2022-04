Accordo fra Italia e Angola per aumento forniture di gas

Milano, 21 apr. (askanews) – Accordo tra Italia ed Angola per aumentare le importazioni di gas. Nel corso della missione in Angola del ministro degli Esteri e della cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, e del ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, accompagnati dall amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, è stata sottoscritta una dichiarazione d intenti per sviluppare nuove attività nel settore del gas naturale, dirette anche ad aumentare l export verso l Italia, e per porre in essere progetti congiunti a favore della decarbonizzazione e transizione energetica dell Angola.

“Oggi abbiamo raggiunto un altro importante accordo con l Angola per l aumento delle forniture di gas. A un mese esatto dalla mia prima visita in Angola, si conferma l impegno dell Italia a differenziare le fonti di approvvigionamento energetico.

Un azione costante a difesa delle famiglie e delle imprese italiane”, ha commenato il ministro Di Maio.