Accordo fra Ue e Azerbaigian su energia grazie a cavo sottomarino

Milano, 17 dic. (askanews) – La presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, a Bucarest ha incontrato i capi di Stato di Romania, Ungheria, Azerbaigian e Georgia per firmare un accordo energetico che permetterà di diversificare ulteriormente le risorse e essere sempre meno dipendenti dalla Russia. L’accordo prevede un nuovo cavo quasi completamente sottomarino di 1.195 chilometri che collegherà l’Azerbaigian all’Ungheria passando per la Georgia e la Romania.

“L’Unione Europea è stata in grado di compensare i tagli al gasdotto russo. Ma non si tratta solo di gestire una nuova situazione energetica geopolitica – ha detto Von der Leyen – Si tratta anche di fondare il nostro futuro su fonti energetiche pulite, convenienti e sicure”.

L’entrata in servizio del cavo, che permetterà di distribuire energia a Paesi vicini come la Moldova e l’Ucraina, è prevista non prima del 2029.