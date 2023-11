Accordo Italgas e Coldiretti per lo sviluppo del biometano

Roma, 14 nov. (askanews) – Italgas e Coldiretti hanno firmato un protocollo d’intesa per favorire lo sviluppo della produzione di biometano in Italia.

L’amministratore delegato di Italgas, Paolo Gallo, ha evidenziato i punti chiave dell’accordo: “L’obiettivo è quello di aiutare tutti gli associati della Coldiretti a capire l’importanza e le potenzialità di impianti di biometano, soprattutto aiutarli a realizzarli. Dal nostro punto di vista, dal nostro lato, noi cercheremo al massimo di ridurre i costi di connessione, di velocizzare i tempi di connessione e insieme con Coldiretti anche di cambiare qualche indirizzo, tipo come vengono ripartiti i costi di connessione che, ad oggi gravano per la maggior parte sul produttore e poco sul sistema, mentre invece in Europa abbiamo esattamente la situazione opposta. Inoltre siamo disponibili, l’ho detto al presidente Prandini, ad aiutare gli imprenditori agricoli nel fare un vero e proprio business plan dell’operazione per fargli capire che hanno anche un ritorno economico soprattutto, oltre che quello che importantissimo ambientale e di produzione di un gas rinnovabile”.

Il presidente della Coldiretti, Ettore Prandini, ha sottolineato l’importanza dell’intesa per le filiere agricole. “Il protocollo tra Coldiretti e Italgas è un protocollo di grande importanza, di lungimiranza rispetto alle sfide che ci devono riguardare sull’energie rinnovabili, in questo caso per la produzione di biometano. L’obiettivo è quello di arrivare, entro il 2026, alla produzione di 2 miliardi di metri cubi creando sviluppo, economia, per le filiere agricole, ma anche in termini di sostenibilità per il Paese Italia”.