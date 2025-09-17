Accordo Potenziale su TikTok: Investitori Statunitensi in Negoziazione

Il dibattito sulla gestione di TikTok continua a occupare un ruolo centrale nel panorama politico ed economico degli Stati Uniti. Recenti rapporti indicano che l’amministrazione Trump è vicina a raggiungere un accordo significativo riguardo la piattaforma di social media cinese. In particolare, il Wall Street Journal ha delineato come le attuali trattative coinvolgano un consorzio di investitori americani, tra cui nomi noti come Oracle, Silver Lake e Andreessen Horowitz.

Il consorzio di investitori americani

Un gruppo di investitori americani è attualmente impegnato nell’acquisizione dell’80% di una nuova entità destinata alla gestione di TikTok. Questa operazione prevede che il 20% delle azioni rimanga in mano agli azionisti cinesi. Tuttavia, la questione della sicurezza nazionale solleva preoccupazioni significative, che portano a una gestione dei dati completamente affidata a Oracle. È opportuno sottolineare che la compagnia ha già ricevuto critiche per l’uso di tecnologie invasive nel monitoraggio e nella profilazione dei cittadini americani.

Le trattative e le scadenze imminenti

Le recenti trattative hanno subito un’accelerazione grazie agli incontri commerciali tra diplomatici statunitensi e cinesi a Madrid. Tali incontri si sono svolti in un clima di crescente urgenza, in vista della scadenza del 17 settembre, un termine critico per TikTok, che rischia di chiudere se non si giunge a un accordo. Tuttavia, trovare una soluzione condivisa si sta rivelando una sfida complessa, poiché il futuro della piattaforma è diventato un tema cruciale nei rapporti tra Washington e Pechino.

La nuova app per il mercato americano

In risposta alle preoccupazioni bipartisan relative alla sicurezza, TikTok sta sviluppando una nuova applicazione destinata al mercato statunitense. Questa app presenterà algoritmi di raccomandazione progettati da ingegneri locali e utilizzerà tecnologie concesse in licenza dalla casa madre cinese, ByteDance. Inoltre, la nuova entità avrà un consiglio di amministrazione a maggioranza statunitense, con un membro designato direttamente dal governo americano. Questa decisione sottolinea l’importanza di garantire la sicurezza e la trasparenza nella gestione dei dati.

Proroga della Scadenza

Nonostante i dettagli dell’accordo siano ancora in fase di definizione, il presidente Trump ha deciso di estendere i termini della trattativa fino al 16 dicembre. Questa decisione offre ulteriore tempo per raggiungere un consenso. Si prevede che gli utenti di TikTok dovranno successivamente migrare su una nuova applicazione, attualmente in fase di test, il che comporta un cambiamento significativo per la base di utenti esistente.

Le perplessità su Oracle

La partecipazione di Oracle nel consorzio, sebbene attesa, solleva interrogativi. L’azienda è nota per le sue soluzioni nel settore del cloud e della gestione dei dati, ma ha origini legate a un progetto della CIA e ha mantenuto legami con l’intelligence statunitense. Le recenti accuse contro Oracle riguardano violazioni della privacy e una class-action per una fuga di dati, generando ulteriori preoccupazioni. Nonostante ciò, il CEO Larry Ellison ha registrato un incremento significativo del suo patrimonio, diventando temporaneamente l’uomo più ricco del mondo, grazie a un accordo da 300 miliardi di dollari con la società di intelligenza artificiale OpenAI.

Conclusione: un futuro incerto per TikTok

Il futuro di TikTok appare incerto, in equilibrio tra le esigenze di sicurezza nazionale e le opportunità commerciali. Attualmente, si sta cercando di raggiungere un accordo che soddisfi tutte le parti coinvolte, ma le sfide rimangono numerose. Le prossime settimane si preannunciano decisive per comprendere l’evoluzione della situazione. È evidente che la gestione del social media cinese avrà ripercussioni significative sia per il mercato americano che per le relazioni internazionali.