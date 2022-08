Francesco Totti e Noemi Bocchi, secondo Il Messaggero, avrebbero un accordo segreto che stabilisce quando uscire allo scoperto.

Il Messaggero ha rivelato che Francesco Totti e Noemi Bocchi avrebbero un accordo segreto. I due avrebbero deciso di non uscire allo scoperto fino ad un momento ben previso.

Accordo segreto tra Fracesco Totti e Noemi Bocchi: quando usciranno allo scoperto

Francesco Totti e Noemi Bocchi stanno trascorrendo l’estate insieme e ormai questo è evidente. Stanno cercando di nascondersi, ma il gossip è sempre al lavoro. Si inizia anche a parlare della possibilità che Ilary Blasi si prenda un anno di pausa dalla tv, per recuperare le energie. Francesco Totti, invece, sembra aver deciso di fare un accordo segreto con Noemi. Secondo il Messaggero, i due avrebbero stabilito un patto, ovvero tenere la loro relazione segreta fino a quando le pratiche di seaprazione con Ilary Blasi saranno concluse.

Quello sarà il momento in cui la coppia uscirà allo scoperto. Totti sta soggiornando a Sabaudia, nella villa di famiglia lasciata libera da Ilary, mentre Noemi avrebbe rinunciato alle sue vacanze in Sardegna per stargli accanto.

Francesco Totti e Ilary Blasi: a che punto è la separazione

Come procede la separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi? Secondo Il Messaggero la procedura non è ancora iniziata. La coppia avrebbe optato per una separazione lampo con negoziazione assistita, che consente di raggiungere in breve tempo lo status di separati, senza doversi scontrare in tribunale.

Nel giro di un mese è mezzo dovrebbe concludersi tutto, ma potrebbe esserci un pausa estiva. In ballo c’è la spartizione di un impero economico formato da sette società con azioni intestate non solo a Francesco e Ilary, ma anche ad alcuni parenti, oltre agli immobili, tra cui la villa a Sabaudia e una villa da 1.500 metri quadrati all’Eur.