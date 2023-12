Accordo sul clima, Kerry: motivo di ottimismo in un mondo di conflitti

Roma, 13 dic. (askanews) – L’inviato degli Stati Uniti per il clima, John Kerry, ha salutato con favore l’accordo raggiunto alla Cop28 di Dubai, definendolo un segno di speranza per la cooperazione globale in un mondo dilaniato dai conflitti.

“Penso che tutti i presenti dovrebbero essere contenti che in un mondo di Ucraina e Medio Oriente, di guerre e di tutte le altre sfide di un Pianeta che sta naufragando, questo sia un momento in cui il multilateralismo si è effettivamente riunito e le persone hanno messo via gli interessi individuali e hanno cercato di definire il bene comune. È difficile. È la cosa più difficile in diplomazia, è la cosa più difficile in politica”.

“Penso che tutti i presenti debbano essere soddisfatti del fatto che, sebbene tutti noi possiamo trovare un paragrafo o delle frasi o delle sezioni in cui avremmo detto qualcosa di diverso, in cui avremmo voluto che non comparisse qualcosa o in cui avremmo voluto che comparisse altro, in una sede multilaterale, avere un documento così forte come quello che è stato messo insieme è motivo di ottimismo, di gratitudine e di congratulazioni significative per tutti i presenti” ha aggiunto Kerry.