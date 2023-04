Accordo Terna-IIT su Innovazione e Ricerca per gestione reti elettriche

Roma, 6 apr. (askanews) – Individuare soluzioni innovative per supportare le attività sul campo. Questo l’obiettivo dell’accordo quinquennale siglato tra Terna e l’Istituto Italiano di Tecnologia. Grazie a tale collaborazione e al know-how dell’Istituto nel campo dell’automazione e della robotica, Terna potrà dunque sviluppare nuove soluzioni tecnologiche a supporto delle attività di ‘Operations & Maintenance, consolidate nella gestione quotidiana di circa 75 mila km di linee elettriche ad alta e altissima tensione e delle oltre 900 stazioni elettriche su tutto il territorio italiano.

Un accordo quindi molto importante come conferma Massimiliano Garri, Direttore Innovation & Market Solutions di Terna: “La rete di Terna è una rete che è sempre più complessa e l’esercizio e la gestione di questa rete impegna le nostre persone 24 ore su 24 tutti i giorni dell’anno e quindi è fondamentale trovare nuovi metodi e nuovi modi per fare sempre meglio il nostro lavoro in efficacia e in efficienza e soprattutto in sicurezza per le nostre persone. E’ qua che si pone al centro la partnership con l’Istituto italiano di tecnologia dove crediamo che grazie al loro supporto e con la partnership che abbiamo firmato, creare insieme nuove opportunità basate sulla robotica e sulle nuove tecnologie ci permetterà di lavorare sempre meglio e garantire questi risultati al paese e alla safety delle nostre persone”.

L’Istituto Italiano di Tecnologia e Terna hanno già individuato alcuni primi casi specifici da sviluppare e sperimentare insieme, quali, ad esempio: robot autonomi capaci di effettuare attività sui sostegni delle linee aeree, sistemi avanzati per il monitoraggio delle stazioni elettriche in assenza di operatori, nonché dispositivi come gli esoscheletri a supporto delle attività del personale in campo, come spiega Giorgio Metta, Direttore Scientifico dell’Istituto Italiano di Tecnologia: “Abbiamo siglato questo accordo. Il tema fondamentale è quello della sicurezza e dell’automazione e quindi lavoreremo nella robotica che è uno dei nostri cavalli di battaglia. Incredibile soddisfazione perché portiamo e scarichiamo a terra delle ricerche che sono per ora nei laboratori e diventano un’applicazione concreta per cui avremo robot che si arrampicano e robot che supportano il lavoratore in maniera diretta per cui una tematica superimportante da un certo punto di vista e dall’altro una possibilità di migliorare l’efficienza e la sicurezza e in generale il business quindi un incremento di competitività per il nostro paese”.

Nel corso della collaborazione, inoltre, Terna e IIT valuteranno anche l’opportunità di adottare azioni volte alla protezione della proprietà intellettuale con l’obiettivo di tutelare e valorizzare i risultati delle ricerche.