Accordo Venezuela-Guyana: no a uso della forza per disputa su Essequibo

Roma, 15 dic. (askanews) – Il Venezuela e la Guyana si sono impegnati a non ricorrere alla forza per risolvere una disputa territoriale che si trascina da tempo sulla regione dell’Essequibo, ricca di petrolio.

Le due nazioni hanno concordato che “direttamente o indirettamente non minacceranno o useranno la forza l’una contro l’altra in nessuna circostanza, comprese quelle conseguenti a qualsiasi controversia esistente tra i due Stati”, hanno scritto in una dichiarazione congiunta letta da Ralph Gonsalves, primo ministro di Saint Vincent e Grenadine. L’accordo è arrivato dopo l’incontro tra i due presidenti Nicolas Maduro e Irfaan Ali ai Caraibi.