Accoto (MIT): rivoluzioni tecnologiche cambi di paradigma civiltà

Roma, 23 feb. (askanews) – “Stiamo attaversando dei cambiamenti epocali che riguardano in particolare quattro rivoluzioni tecnologiche: l’intelligenza artificiale, la blockchain, la rivoluzione quantistica e la biologia sintetica. Si tratta di cambi e di trasformazioni profonde. La sfida vera che dobbiamo mettere in campo è quella di riuscire a leggere culturalmente e anche strategicamente in profondità queste rivoluzioni che non sono semplicemente rivoluzioni tecnologiche ma cambi di paradigma all’interno della civiltà umana”.

Lo ha dichiarato ad askanews Cosimo Accoto, Research affiliate & Fellow del Massachusetts Institute of Technology Boston a margine dell’evento “The race to disruptive technologies: nations as ecosystems of knowledge”, organizzato dal Centro Studi Americani e Fondazione Leonardo-Civiltà delle Macchine in collaborazione con l’Ambasciata degli Stati Uniti in Italia.