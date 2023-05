Accredia, presentata l'Assemblea 2023

Roma, 10 mag. (askanews) – La certificazione rilasciata sotto accreditamento diventa sempre più la risposta alle esigenze della Pubblica Amministrazione e delle Imprese. Questo è quanto emerge dai dati di Accredia, l’Ente unico nazionale di accreditamento, illustrati dal Presidente Massimo De Felice in occasione dell’Assemblea annuale dei soci in cui sono intervenuti anche Massimo Bitonci, Sottosegretario al Ministero delle Imprese del Made in Italy, e Giovanni Tripoli, Segretario Generale di Unioncamere.

A parlare dell’impatto dell’accreditamento su alcuni settori centrali quali la cybersecurity e l’intelligenza artificiale, ci ha pensato il Presidente di Accredia Massimo De Felice:

“La conseguenza dello studio approfondito che abbiamo fatto sulla cybersicurezza ci sta portando ad approfondimenti sull’intelligenza artificiale. A livello europeo è molto importante, Accredia persegue anche queste vie, partecipare a progetti di ricerca, progetti di approfondimento, co-operazioni con le Accredie delle altre Nazioni”.

È inoltre intervenuto il Direttore Generale di Accredia, Filippo Trifiletti che ha illustrato i dati di crescita e le modalità di contrasto al greenwashing:

“La struttura flessibile di Accredia è capace di adeguarsi alle nuove esigenze e quindi di fronteggiare nuovi campi dove ci dobbiamo cimentare in modo rapido. L’accreditamento può essere utilizzato anche nella tutela dei dati sensibili o appunto nel contrasto al greenwashing. Tutto questo è normale e speriamo di poter accogliere queste sfide con la consueta competenza”.

In un mondo sempre più globale l’accreditamento rappresenta uno strumento essenziale per garantire la qualità e l’affidabilità delle attività economiche delle imprese italiane nel mondo.