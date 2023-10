Acea al fianco di Anci per la rivoluzione energetica del futuro

Genova, 26 ott. (askanews) – L’acqua: bene primario per la vita quotidiana e fonte d’energia fondamentale da gestire con oculatezza e lungimiranza. Lo sanno i territori e lo sa lo Stato. Lo sa soprattutto Acea, da anni leader nel settore della gestione e dello sviluppo di reti e servizi nei business dell’acqua, dell’energia e dell’ambiente. Più di 9 milioni di utenti serviti specialmente nel centro Italia, grazie a una rete idrica di oltre 58 mila km. Importanza cruciale sul territorio ribadita in occasione della 40esima edizione dell’Assemblea Annuale dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani tenutasi a Genova, dove ha presenziato anche il Vicepremier e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini. E dove l’Amministratore Delegati di Acea, Fabrizio Palermo, ha fatto il punto della situazione sulle attività del gruppo: “Siamo un operatore che sta investendo grazie al PNRR molto nelle realtà in cui siamo presenti. Sono investimenti che riguardano sia il sistema idrico di trasporto ma anche quello della depurazione. Gli ulteriori investimenti che stiamo facendo sono importanti che riguardano anche la grande adduzione: in particolare su Roma”.

Partire dalle migliorie sulle reti idriche quindi, sempre bisognose di una massiccia ed efficace manutenzione, per diminuire la dispersione idrica minimizzando gli sprechi. Questa una delle sfide principali di Acea, consapevole della necessità di investimenti mirati e piani di sviluppo da condividere con gli enti locali e con le istituzioni.

“Oggi il nostro Paese ha un’infrastruttura molto datata, bisogna investire di più. Il PNRR in parte copre questa esigenza ma non basta. Bisogna fare una valutazione anche sul sistema tariffario. Dobbiamo gestire questo piano straordinario di investimenti”, aggiunge l’AD Palermo.

E poi la visione per il futuro. Con un ambiente da tutelare e con le città da rendere giorno dopo giorno più smart dal punto di vista energetico. Tenendo presente a mente quel concetto di “sviluppo sostenibile”, elemento strutturale dell’universo Acea.