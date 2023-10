Nella mattinata di oggi, un camion ha impattato contro il guardrail, finendo sulla carreggiata opposta proprio mentre un’auto stava arrivando.

Camion sfonda il guardrail e finisce contromano

L’incidente è avvenuto sulla Strada Statale 7 Bis, all’altezza di Acerra. L’auto, un’Alfa Romeo, pur avendo visto il grosso camion irrompere nella corsia opposta, non è riuscita ad evitare l’impatto, schiantandosi contro il container. Secondo le prime ricostruzioni non ci sono stati altri veicoli coinvolti. Il traffico sulla statale, che collega Nola a Villa Literno, è stato interrotto per permettere le operazioni di soccorso e i rilievi. Immediato l’arrivo del 118 e della Polizia stradale. Sul posto sono subito intervenute diverse ambulanze. Non ci sono state vittime.

La dinamica dell’incidente

Non è ancora chiaro il motivo per cui il camion sia finito contro il guardrail. Le ipotesi al vaglio delle forze dell’ordine sono che abbia eseguito una manovra azzardata, che sia incappato in un tratto di strada scivoloso o che l’autista abbia avuto un malore improvviso. Si pensa anche che la sterzata fosse l’estremo tentativo di evitare un altro veicolo. Ciò che è certo è che l’impatto è avvenuto in modo molto violento, tanto da di divellere il ferro e non rallentare la corsa del tir verso la corsia opposta.