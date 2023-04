Achille Costacurta denunciato per aver picchiato un vigile: guai dopo Pechino Express.

Guai per Achille Costacurta: è stato denunciato per aver picchiato un vigile. Il fattaccio che riguarda il figlio di Billy e Martina Colombari è andato in scena martedì 18 aprile.

Achille Costacurta denunciato: ha picchiato un vigile

Dopo aver partecipato a Pechino Express con la madre Martina Colombari, Achille Costacurta è tornato a Milano. E’ qui che, martedì 18 aprile 2023, il ragazzo ha picchiato un agente della Polizia Locale ed è stato denunciato per resistenza e violenza a pubblico ufficiale.

Achille Costacurta: la ricostruzione della vicenda

Stando a quanto sostengono i maggiori quotidiani, martedì 18 aprile 2023 intorno alle 23, Achille Costacurta è stato raggiunto da un vigile urbano perché chiamato da un tassista spaventato dai suoi atteggiamenti. Il figlio di Billy e Martina aveva avvicinato il taxi in zona Tortona, a Milano, dopo una serata in giro per il Fuorisalone. Secondo l’autista, Achille ha iniziato ad urlare frasi senza senso, danneggiando il veicolo. Appena il vigile è arrivato sul posto l’ha invitato a scendere dal taxi e lui gli ha sganciato un pugno sul volto.

Achille Costacurta affidato al padre Billy

Con sette giorni di prognosi, il vigile ha denunciato Achille. Nel frattempo, il giovane Costacurta è stato portato presso l’Ufficio centrale arresti e fermi della polizia locale di Milano con l’accusa di resistenza e violenza a pubblico ufficiale. Alle prime luci dell’alba, il ragazzo è stato affidato al padre Billy, giunto in commissariato per riportarlo a casa.