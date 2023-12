Achille Lauro: "Andavo a rubare al supermarco, tornavo con 500 euro di roba"

Achille Lauro ha svelato per la prima volta un retroscena inedito sulla sua storia e ha confessato che, quando era giovanissimo, sarebbe stato solito svolgere dei furti.

Achille Lauro: i furti al supermercato

Oggi Achille Lauro è uno degli artisti più famosi del panorama musicale italiano e, nel docufilm incentrato sui suoi 10 anni di carriera Ragazzi madre – L’Iliade, lui stesso ha svelato per la prima volta alcuni retroscena inediti sulla sua carriera, a partire dai furti che avrebbe commesso quando ancora non era famoso. “Sono una persona molto riservata, ma a 13 anni non decidi di andartene di casa”, ha confessato, e ancora:

“Volevo i soldi che non avevo mai visto, le cose che non avevo mai fatto. Le prime volte, mi ricordo, a 14 anni mi sentivo ricco con 50 euro. Quando li avevo in mano fu tipo la prima sco**ta. Quello fu il concepimento. La roba che vendevamo fecondava le strade”, ha confessato, e ancora:

“Chiaramente ho iniziato a delinquere molto presto, ero veramente piccolo andavo a rubare al supermercato con due cestini uno lo prendevo con la mano l’altro lo facevo passare sotto la cassa e lo spingevo col piede e riempivo le buste un po’ da sopra e un po’ da sotto, tornavo con 5-600 euro di roba. Per noi era la nostra festa! All’inizio non avevo paura di perdermi perché ero un incosciente e anche stupidamente compiaciuto”. Nel docufilm incentrato sulla storia di Achille Lauro è stata intervistata anche sa madre e in tanti sono curiosi di saperne di più sulla vita privata del cantante.