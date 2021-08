Achille Lauro bacia Fedez sulla bocca: il siparietto social

Durante i festeggiamenti di Ferragosto Achille Lauro ha baciato sulle labbra il rapper Fedez, con cui si trovava in Sardegna.

Fedez sta trascorrendo le sue vacanze in Sardegna in compagnia della famiglia e a Ferragosto insieme a loro erano presenti anche alcuni amici vip, compreso Achille Lauro.

Fedez e Achille Lauro: il bacio

In una delle location più esclusive di Porto Cervo Fedez e Chiara Ferragni hanno festeggiato Ferragosto in compagnia di alcuni amici vip.

Tra questi anche Achille Lauro, che insieme al rapper si è reso protagonista di un siparietto che ha fatto il pieno di like sui social: brindando in compagnia degli amici (tra cui Veronica Ferraro e Flavia Arditi con rispettivi compagni) i due si sono scambiati un bacio sulle labbra.

Tra Fedez e Achille Lauro è sbocciato un buon rapporto d’amicizia durante la loro partecipazione al Festival di Sanremo 2021 e a seguire i due, insieme ad Orietta Berti, hanno realizzato insieme il tormentone Mille.

Fedez: le vacanze in Sardegna

Fedez sta trascorrendo le vacanze all’insegna del relax e della famiglia, in Sardegna, dove lui e Chiara Ferragni hanno dedicato il loro tempo a fare bagni in piscina e passeggiate insieme ai loro due bambini, Leone e Vittoria.

La coppia presto rientrerà a Milano e hanno fatto sapere che il prossimo anno traslocheranno in un nuovo appartamento di loro proprietà sempre nel quartiere di Citylife a Milano.

In Sardegna la coppia è stata travolta da alcune polemiche per un piccolo scrigno contenente delle conchiglie che sarebbe stato donato a Chiara Ferragni.

Fedez: la polemica contro Salmo

Nelle ultime ore il rapper è balzato alle cronache per essersela presa con Salmo, che a Olbia ha organizzato un concerto a “sorpresa” dove non sono state rispettate le misure di sicurezza per l’emergenza Coronaviurs.

I due artisti hanno avuto un acceso botta e risposta via social, e Fedez ha duramente condannato le parole del collega e quanto accaduto durante l’evento.“Non mi ha stupito che tu non abbia rispettato le regole – ha scritto in una storia -, mi ha stupito che non abbia rispettato le persone. Visto che ti chiedi se stati discutendo con un artista o con un politico ti rispondo: stai discutendo con un adulto”, ha scritto il rapper, e ancora: “Se non sei disposto a mettere da parte le tue antipatie personali per il bene del Paese, di chi ascolta la tua musica e viene ai tuoi concerti e di chi lavora perché tu possa esibirti dal vivo… non sei un artista, sei uno stronzo”.