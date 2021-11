Achille Lauro: la foto da bambino che ha sconvolto i fan

Una volta di più, Achille Lauro ha strabilitato i suoi fan pubblicando su Instagram una sua foto da bambino: la reazione sui social

Tra gli artisti più in vista del momento, Achille Lauro è riuscito a stupire spesso il pubblico nel corso delle sue performance degli ultimi anni. Il cantante si è così confermato come uno dei protagonisti più versatili e innovativi dello spettacolo di oggi, come dimostrato soprattutto nell’ultima edizione del Festival di Sanremo.

Nel corso delle cinque serate della popolare kermesse, Lauro ha di fatto portato in scena dei veri e propri quadri insieme alle sue hit, lanciando nel contempo anche degli importanti messaggi sociali. Nel mentre, il rapper romano ha anche pubblicato il suo nuovo album di inediti, intitolato semplicemente Lauro, che è subito balzato in vetta alle classifiche nostrane.

Achille Lauro intenerisce i fan

Protagonista inoltre del brano dell’estate Mille, insieme a Fedez e a Orietta Berti, pochi giorni fa Anchille Lauro ha anche presentato il nuovo singolo Io e Te.

Il brano è stato peraltro scelto per la colonna sonora del film Anni da cane di Fabio Mollo, disponibile su Amazon Prime Video a partire dal 22 ottobre 2021.

Nel mentre, solo qualche ora fa, l’eccentrico performer ha condiviso sui social una sua foto di quand’era bambino, che ha chiaramente scatenato la reazione dei suoi tantissimi fan.

Nello scatto si vede nello specifico il cantante all’eta di circa 6 anni mentre tiene in braccio il suo gatto. Accompagnata dalla didascalia “Da piccolo volevo essere grande”, la foto ha intenerito tutto gli ammiratori del 31enne di origini veronesi, che già allora aveva senza dubbio uno sguardo vispo e molto intelligente.