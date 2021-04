Achille Lauro ospite a Felicissima Sera: l’omaggio di Pio e Amedeo in tutina

Tra gli ospiti della seconda puntata di Felicissima Sera c'è Achille Lauro, continuamente stuzzicato da Pio e Amedeo, divertentissimi in tutina.

Continua il successo di Pio e Amedeo, che intrattengono i telespettatori di Canale 5 ogni venerdì sera. La loro simpatia è un’arma vincente. Il duo pugliese è esilarante, ironico e divertentissimo. I due hanno sempre la battuta pronta. Spirito pungente e animo allegro, la comicità scorre nel sangue dei due amici.

Grandi ospiti anche per la seconda puntata del loro show: Francesco Totti, Malika Ayane, Claudio Baglioni e non solo. Tra gli ospiti anche Achille Lauro, che a Felicissima Sera si è lasciato stuzzicare dai due conduttori, tra domande irriverenti ed esibizioni divertentissime. Pio e Amedeo hanno reso omaggio – con il loro consueto umorismo – agli spettacoli di Lauro, tra tutine aderenti e voce sfuggente.

Achille Lauro a Felicissima Sera

Pio e Amedeo hanno inaugurato il loro programma tra ricordi commoventi e show esilaranti.

Solo risate per la seconda puntata di Felicissima Sera. Tra gli ospiti c’è Achille Lauro, che è sempre stato al gioco: ha risposto alle domande curiose (e imbarazzanti) di Pio e Amedeo e si è esibito al loro fianco.

Prima look elegante e attento, poi outfit sportivo e semplice, fatto di t-shirt bianca e classico jeans.

Così Achille Lauro è salito sul palco di Felicissima Sera. Si è rivolto ancora a Gucci, sfoggiando prima un completo di velluto nero con giacca doppiopetto e pantaloni a zampa. Poi ha sostituito la camicia bianca con un look più casual: jeans a vita bassa, t-shirt e mocassini neri.

Pio e Amedeo non potevano dimenticarsi dei look propoti da Achille Lauro a Sanremo. I suoi outfit sono presto finiti nel mirino dei due comici, che hanno fatto ridere tutti i telespettatori con l’omaggio dedicato proprio al loro ospite. Prima la tutina poi l’abito da sposa, ma anche l’ingresso trionfale mano nella mano e il bacio in bocca: i due mattatori hanno fatto davvero divertire il pubblico in studio e da casa.