Achille Lauro trionfa a San Marino e vola all’Eurovision

San Marino, 21 feb. (askanews) – Achille Lauro stacca un biglietto per l’Eurovision, in programma dal 10 al 14 maggio a Torino. Ha infatti vinto la finalissima di “Una voce per San Marino” e rappresenterà la Repubblica del Titano alla kermesse. Con un brano dal sapore punkrock, l’artista romano ha vinto con l’inedito “Stripper”, con refrain in inglese.

Emozionato e soddisfatto per la performance al Teatro Nuovo di Dogana.

“Penso che l’Eurovision possa darci la possibilità di dare molto. Metteremo 10 anni di espreienza per questa occasione”.

A Torino sfiderà Mahmood e Blanco in gara per l’Italia. “Non ho mai sentito la competizione, nemmeno al Festival di Sanremo, sono contento di condividere quel palco con altri artisti, come Mahmood e Blanco. Sono sicuro di poter fare delle belle cose e rendere tanto anche a chi mi ha dato questa possibilità”.