Achille Lauro "Unplugged" incanta il pubblico romano

Milano, 23 gen. (askanews) – Nell’attesa di tornare a Sanremo sul palco di Piazza Colombo Achille Lauro domenica sera ha incantato il pubblico con il primo dei suoi attesi live Achille Lauro Unplugged cantando in una ritrovata versione intima e acustica dal palco dell’Auditorium Parco della Musica di Roma insieme alla sua band di 5 elementi (Gregorio Calculli, Marco “Lancs” Lanciotti, Nicola Iazzi, Riccardo “Kosmos” Castelli, Amudi Safa) e la giovane violoncellista Sofia Volpiana.

“Le canzoni ci nutrono e sembrano scriversi quasi da sole. dopo la spettacolarità cosa rimane se non le parole, le cose belle?”, ha introdotto così Achille Lauro uno dei tanti brani in scaletta come Che sarà, Solo noi, Roma, Marilù, Me ne frego, Bam bam twist, 16 marzo davanti a una sala Santa Cecilia gremita e sold out.

Si sono alternati momenti dove i musicisti suonavano seduti in cerchio intorno al cantante sulle note di Zucchero e Ascensore per l’inferno a passaggi dove il pubblico era in piedi come durante Rolls Royce o C’est la vie, il tutto sullo sfondo di un set marmoreo ma acceso da intense e futuristiche luci a Led.

L’artista è impegnato contemporaneamente nel progetto Achille Lauro nelle scuole un tour negli istituti superiori italiani realizzato insieme a H-Farm, Amazon e Code.org un’occasione speciale dedicata alle nuove generazioni per stabilire un dialogo con gli studenti che rispecchia la sua sensibilità verso i giovani e la necessità di dar loro voce per renderli protagonisti del futuro che li aspetta.

Achille Lauro Unplugged, prodotto da Friends & Partners, prosegue poi nei più prestigiosi teatri italiani, il 24 e 25 gennaio al Teatro degli Arcimboldi di Milano il 26 gennaio ancora all’Auditorium Parco della Musica di Roma e nel mese di febbraio a Napoli (Teatro Augusteo), Bari (Teatro Team), Bologna (Europauditorium) nuovamente sia a Milano che a Roma, Torino (Teatro Colosseo) fino alla data conclusiva di Firenze (Teatro Verdi) del 23 febbraio.