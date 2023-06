Acop a Schillaci: su sanità pubblica e privata serve visione d'insieme

Roma, 1 giu. (askanews) – Acop – Associazione Coordinamento Ospedalità Privata, con una delegazione formata dal presidente Michele Vietti e dai Consiglieri Nazionali Emmanuel Miraglia e Vincenzo Schiavone, ha incontrato il Ministro della Salute Orazio Schillaci. Durante la riunione sono stati affrontate varie tematiche di scottante attualità: dal tariffario della specialistica ambulatoriale, alle indennità nei servizi di emergenza – urgenza, dalla necessità dell’aggiornamento dei DRG (Diagnostic related group) per le prestazioni ospedaliere, al problema della mobilità sanitaria e delle liste d’attesa, con le inevitabili conseguenze sui tetti di spesa. Particolare attenzione è stata dedicata al tema della carenza del personale sanitario, soprattutto per quanto riguarda il numero chiuso nelle facoltà di medicina e nelle specialità, che intanto potrebbe essere parzialmente superata dall’impiego di tutti gli specializzandi negli ospedali pubblici e nelle Case di cura private.

“Il Sistema Sanitario Nazionale tutto, sia nel settore pubblico sia in quello privato accreditato, sta vivendo un periodo di grande difficoltà ed è necessario adoperarsi per una ristrutturazione complessiva, piuttosto che fare scelte a macchia di leopardo che, senza una visione d’insieme, rischiano di peggiorare le condizioni di salute di un sistema, già malandato per le scelte pregresse,” ha dichiarato il Presidente di Acop Michele Vietti al termine dell’incontro, che si è svolto in un clima di reciproca collaborazione e cordialità. “Il Ministro Schillaci ha – concluso Vietti – ha dimostrato sensibilità per i temi evidenziati, garantendo un confronto costruttivo e costante”.