Acqua, allarme Onu: crisi globale imminente per uso 'vampiresco'

New York, 22 mar. (askanews) – Il mondo sta “percorrendo ciecamente un sentiero pericoloso” poiché “l’uso insostenibile dell’acqua, l’inquinamento e il riscaldamento globale incontrollato stanno prosciugando la linfa vitale dell’umanità”, ha avvertito l’Onu in un rapporto, pubblicato a poche ore al primo grande incontro delle Nazioni Unite sulle risorse idriche in quasi mezzo secolo.

“L’acqua è un diritto umano e un comune denominatore di sviluppo per dare forma a un futuro migliore. Ma l’acqua è in guai seri. Stiamo prosciugando la linfa vitale dell’umanità attraverso un consumo eccessivo e vampiresco e un uso insostenibile, e la stiamo facendo evaporare attraverso il riscaldamento globale. Abbiamo interrotto il ciclo dell’acqua, distrutto gli ecosistemi e contaminato le falde acquifere” ha affermato il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres.

Alla conferenza delle Nazioni Unite, i governi e gli attori del settore pubblico e privato sono invitati a presentare proposte per un cosiddetto programma d’azione per l’acqua per invertire tale tendenza e contribuire a raggiungere l’obiettivo di sviluppo di garantire “l’accesso all’acqua e ai servizi igienico-sanitari per tutti entro il 2030”.

Alcuni osservatori hanno già espresso preoccupazione circa la portata di questi impegni e la disponibilità di finanziamenti per attuarli.

Secondo l’ultimo rapporto sul clima delle Nazioni Unite, pubblicato lunedì dal gruppo di esperti dell’Ipcc, “circa la metà della popolazione mondiale attualmente soffre di grave scarsità d’acqua per almeno una parte dell’anno”.