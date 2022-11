Acqua alta a Venezia, previsti 160 centimetri e attivazione del Mose

Gli esperti meteorologi raccontano della fortissima possibilità che nella giornata di domani, martedì 22 novembre, Venezia sarà coinvolta in una marea eccezionalmente alta.

Si attende, infatti, acqua alta ben 160 centimetri. Le paratoie mobili potrebbero restare attive almeno fino alla giornata di sabato.

Meteo Venezia, martedì 22 novembre si attende acqua alta 160 centimetri

Il ciclone che si muoverà verso l’Alto Adriatico nelle prime ore della mattina di domani, martedì 22 novembre, causerà fortissime piogge e vento incessante tali da creare molti disagi nella città di Venezia. La città lagunare, infatti, sarà letteralmente coperta di acqua (previsti ben 160 centimetri).

Il Centro maree del Comune spiega che le paratoie mobili potranno restare attive fino almeno a sabato 26 novembre.

Il maltempo e l’attivazione del Mose

Il maltempo, inoltre, non dovrebbe dare tregua al Veneto e alla città di Venezia in particolare anche per i prossimi giorni. Secondo quanto si apprende, infatti, le forti piogge e i temporali scroscianti potrebbero colpire la regione ancora per diversi giorni. Gli esperti non escludono la necessità di attivare il Mose diverse volte nelle prossime settimane.