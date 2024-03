Acqua e agricoltura, Pecoraro: innovazione e risparmio idrico

Roma, 27 mar. (askanews) – “L’acqua è un elemento centrale per la vita e l’agricoltura è sicuramente un settore che ha un bisogno assoluto dell’acqua perchè la difficoltà e le siccità possono portare a carestie. Bisogna investire su innovazione, risparmio idrico, e c’è il tema dei certificati blu, e sulla conoscenza, ecco perchè abbiamo presentato sia il rapporto dell’Onu sull’acqua come elemento di prosperità e di pace, sia il rapporto che facciamo ormai da 15 anni come Fondazione Univerde insieme a Noto Sondaggi e Campagna Amica Coldiretti per monitorare quello che gli italiani pensano sull’agricoltura sostenibile e come anche il risparmio idrico diventa un elemento essenziale. Sappiamo che a livello mondiale dobbiamo aiutare i paesi più poveri ad avere un accesso alle risorse idriche, ci sono miliardi di persone che non hanno acqua, mentre a livello nazionale dobbiamo mettere insieme le varie autorità di settore e i ministeri competenti, serve perchè dobbiamo fare la manutenzione degli invasi esistenti, creare nuovi invasi e sistemi di riuso dell’acqua ragionevole e razionale”.

Lo ha detto Alfonso Pecoraro Scanio, presidente di Fondazione Univerde, a Palazzo Rospigliosi in occasione del convegno “Acqua e Agricoltura: rapporti sostenibili. Efficientamento idrico, digitalizzazione ed economia circolare”, promosso da Fondazione UniVerde e Coldiretti, con il patrocinio di UNESCO WWAP e con Almaviva, Gruppo italiano di innovazione digitale, in qualità di event partner.