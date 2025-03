Acqua, Foti: tema centrale, preservare è impegno di tutti

Roma, 25 mar. (askanews) – “E’ indubbio che il tema dell’acqua è un tema centrale non di oggi ma anche di ieri e di domani. Quindi il preservare un bene che non è illimitato è impegno di tutti. Devo dire che per quanto riguarda il Pnrr abbiamo finalizzato tutte le risorse che erano state destinate a questa misura per raggiungere obiettivi ambiziosi ma che oggi possiamo dire essere decisamente a buon punto”. Sul tema invasi, “Soprattutto occorrerebbe una norma perchè questi rifiuti, come vengono classificati oggi, proprio limitatamente a questi invasi e che oggi hanno una possibilità di captare acqua nell’ordine del 30, 40% rispetto all’effettiva capacità di poterla ospitare, possano essere rimossi con procedure veloci che sappiano distinguere effettivamente la qualità dei rifiuti speciali non generalizzando ovviamente la categoria”.

“Sono stati investiti dal ministero dell’Ambiente 600 milioni di euro proprio per far sì che le acque reflue possano essere recuperate e depurate e quindi immesse per l’utilizzo sia in agricoltura sia in industria. Sicuramente noi abbiamo, ed è un tema atavico ma che va affrontato, delle perdite degli acquedotti che ancorché ridotte negli anni sono ancora imponenti. Sotto questo profilo vi è ovviamente un piano di investimenti necessario, nel medio e lungo periodo. Occorre poi definire, una volta per, le linee di intervento rispetto a società che hanno in gestione da anni e che dovrebbero cercare di intervenire proprio per ridurre queste perdite effettivamente poco commendevoli”.

Lo ha dichiarato il Ministro Tommaso Foti intervenuto oggi a Roma, in occasione della presentazione della traduzione ufficiale in italiano del Rapporto mondiale delle Nazioni Unite sullo sviluppo delle risorse idriche (UN-WWDR) 2025 e del XV Rapporto “Gli italiani e l’agricoltura”, al convegno “Acqua e Agricoltura: politiche e strumenti per innovazione ed efficienza”, promosso da Fondazione UniVerde e Coldiretti, con il patrocinio di UNESCO WWAP e Almaviva in qualità di main partner, con la media partnership di Rai Radio 1 e con event partner Acea, trasmesso in diretta streaming su Radio Radicale.