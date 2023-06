Acqua, Laporta (Ispra): serve una logica di interventi integrati

Roma, 16 giu. (askanews) – Occorre una logica di interventi integrati per contrastare i fenomeni del cambiamento climatico legati ala siccità da un lato e alle alluvioni dall’altro. Lo ha detto Stefano Laporta, presidente dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra), intervenuto al convegno su “Il governo sostenibile dell’acqua nel tempo dei cambiamenti climatici”.

“I cambiamenti climatici – ha detto – sono ormai un dato di fatto, lo abbiamo visto anche negli ultimi giorni l’impatto devastante di alcuni fenomeni che sono certamente aggravati dai cambiamenti climatici, la risorsa idrica è troppo importante per poterla sprecare, dobbiamo utilizzarla in modo sostenibile. Questo passa attraverso nuovi modelli di governance e anche nuovi interventi, sia strutturali sia anche attraverso il ripristino di quelle soluzioni naturali che oggi abbiamo. penso per esempio agli invasi che dobbiamo ripristinare e recuperare perché l’uso sia effettivamente sostenibile, ed eviti eventi dannosi e luttuosi come quelli che abbiamo vissuto”.

“Occorre una logica di interventi integrati in cui accanto a opzioni strutturali e ingegneristiche per pure sono necessarie – ha aggiunto -. Si tenga conto di quelle già realizzate e in qualche modo si ripristini un corretto equilibrio con la natura proprio per evitare che poi alcuni interventi anche di carattere ingegneristico possano portare a soluzioni o a situazioni non compatibili con la tutela dell’ambiente”.