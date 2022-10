Acqua Panna a difesa delle api e della biodiversità

Firenze, 26 ott. (askanews) – 121 specie di vertebrati, tra le quali 11 di anfibi, 10 di rettili, 66 di uccelli e 44 specie di mammiferi: è quanto emerge dal monitoraggio della flora e della fauna della riserva di 1300 ettari a Scarperia, nel Mugello, dove sgorga Acqua Panna, diventata un vero laboratorio a cielo aperto a tutela dell’ambiente.

Il censimento fa parte del progetto di Sanpellegrino ‘La fonte della biodiversità di Acqua Panna’ nato per tutelare ulteriormente quest’area di valore naturalistico e rafforzarne l’eco sistema.

Spiega l’AD di Sanpellegrino Stefano Marini: ” Un progetto nato da circa due anni con la collaborazione di Federparchi e la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, per censire e tutelare la flora e la fauna di questa riserva storica, e oggi con la prima azione concreta, a tutela degli insetti impollinatori, un vero e proprio Bee Hotel che tuteli il ruolo importante che questi insetti hanno”.

Non solo il monitoraggio dunque, ma le azioni sviluppate da Sanpellegrino mirano a anche a potenziare l’ecosistema, quello scrigno dal quale sgorga l’acqua minerale.

Fabiana Marchini, responsabile Sostenibilità del Gruppo Sanpellegrino: “Questa iniziativa è per noi estremamente importante per tutelare la biodiversità. Il BEE Hotel è un progetto concreto, perché consiste in una casetta di tre metri per tre metri, in legno, canne di bambù, corteccia e legno forato in grado di ricreare l’habitat ideale per gli impollinatori, la cui esistenza è messa a rischio dai cambiamenti climatici, dall’uso di pesticidi e dall’agricoltura intensiva”.

Aggiunge Giampiero Sammuri, presidente di Fedeparchi: “Oggi quando si parla di impollinatori si pensa soprattutto alle api domestiche, che producono miele. In realtà ci sono centinaia di specie di api selvatiche che sono anche individuali, non sono gregarie, non formano sciami, e che però hanno bisogno di luoghi per potersi riprodurre e svolgere il proprio ruolo di impollinatori. Il Bee Hotel ha proprio questo scopo”.

Per Stefania Saccardi, assessore all’agricoltura e vicepresidente Regione Toscana, “Oggi riuscire a costruire un ambiente sempre più compatibile con la presenza di queste meravigliose creature, che sono una spia importante dello stato di salute del nostro ambiente, credo sia una bellissima iniziativa”.

L’impegno di Acqua Panna per la difesa della biodiversità si affianca a una serie di impegni assunti in merito da tutto il gruppo Sanpellegrino.