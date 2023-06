Acqua, Paparella (RemTech Expo): opportunità per circoscrivere rischi

Roma, 16 giu. (askanews) – I temi della siccità, ma anche delle alluvioni, vanno affrontati in maniera complessa e integrata. Lo ha detto Silvia Paparella, general manager Hub tecnologico ambientale RemTech Expo, intervenendo al convegno su “Il governo sostenibile dell’acqua nel tempo dei cambiamenti climatici”, aggiungendo che ci sono opportunità sia di confronto che tecniche per intervenire sull’emergenza.

“Mai come in questo particolare momento storico – ha detto – i temi della siccità, ma anche delle alluvioni, sono stati sicuramente al centro per l’uomo, per l’ambiente, ma soprattutto al centro delle politiche nazionali e internazionali. Questi temi si affrontano sicuramente in maniera complessa: il territorio è un sistema complesso ed è un luogo nel quale insistono sicuramente delle criticità, delle pressioni, ma anche soprattutto delle opportunità. Oggi dimostreremo in questa importante giornata, che ci sono opportunità di confronto, opportunità procedurali, tecniche e tecnologiche, per intervenire sui territori e cercare di circoscrivere i rischi principali, soprattutto connessi all’acqua”.

“E’ necessario sicuramente affrontare il tema in maniera integrata, in maniera sistemica, come si diceva, in maniera complessa – ha concluso -, partendo da quelle che sono le conoscenze geologiche, geomorfologiche, idrogeologiche e urbanistiche del territorio e poi quelle che sono le tecnologie per poter intervenire sui territori e mitigare i rischi”.