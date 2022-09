Acqua, Pecoraro Scanio: emergenza siccità e crisi climatica

Roma, 29 set. (askanews) – “La siccità quest’anno è stata una emergenza drammatica, con conseguenze ancora in corso, e crisi climatica e siccità sono

l’oggetto del dibattito che faremo il giorno 4 di ottobre a Milano presso l’auditorium del Gruppo CAP perchè vogliamo non dimenticare quello che è successo, anche per fare quello che serve per il futuro, il famoso piano di adattamento ai cambiamenti climatici che da ministro ho lanciato nel settembre del 2007 con la più grande conferenza sul clima mai fatta da un

Governo europeo”.

Lo afferma Alfonso Pecoraro Scanio, presidente della Fondazione Univerde, presentando il convegno “Crisi climatica e siccità: la sfida del consumo sostenibile delle risorse idriche. Istituzioni, imprese e società civile per la tutela delle risorse idriche e il diritto all’acqua” promosso da Fondazione UniVerde, Gruppo CAP, ENEA con il patrocinio di UNESCO WWAP – World Water Assessment Programme che si svolgerà a Milano, martedì 4 ottobre, ore 9:00,

presso l’Auditorium Gruppo CAP (via Rimini, 38).

Focus sull’importanza della gestione sostenibile dell’acqua e di come istituzioni, utility ed aziende se ne occupano, inclusi l’uso di tecnologie digitali e dispositivi idrici intelligenti per esigenze di misurazione e ottimizzazione.

“Sono anni che come Fondazione Univerde noi traduciamo il rapporto delle Nazioni Unite sull’acqua, quello di quest’anno è dedicato alle acque sotterranee – prosegue Pecoraro Scanio -. A Milano parleremo anche di questo, del rapporto Wap, con la Fondazione che ha anche tradotto un video, dall’inglese

all’italiano, per diffondere al meglio nel nostro Paese la consapevolezza di quanto è centrale l’acqua, come bene comune, come risorsa indispensabile, alla nostra vita, all’agricoltura, all’industria. Tutto vive intorno all’acqua. Una risorsa che dobbiamo imparare ad usare bene, risparmiando, monitorando,

facendo quello che è doveroso fare se si vuole un buon governo dell’acqua”.