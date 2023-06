Acqua, Petrucci (FDI): decreto Siccità azione concreta per emergenza

Roma, 16 giu. (askanews) – Con il decreto Siccità convertito recentemente in legge, sono state indicate azioni concrete per affrontare l’emergenza siccità in maniera strutturale. Lo ha detto Simona Petrucci, senatrice di Fratelli d’Italia, componente della commissione Ambiente di Palazzo Madama, intervenuta al convegno su “Il governo sostenibile dell’acqua nel tempo dei cambiamenti climatici”.

“Con il decreto che abbiamo fatto e che è stato convertito lo scorso 13 giugno finalmente in legge – ha detto – riusciremo a dare non solo le azioni fattive per l’emergenza, ma anche qualcosa di strutturale. Finalmente abbiamo capito che i processi che stanno affliggendo la nostra Italia non sono a macchia di leopardo, non dobbiamo pensare a un evento da risolvere una tantum, dobbiamo in realtà iniziare a mettere dei tasselli, le cosiddette fondazioni, per poi andare a costruire le strutture e quindi i palazzi per arrivare finalmente a una copertura, quindi il tetto, in termini tecnici, ovvero dare la possibilità a tutta l’Italia di avere la risorsa in maniera continua”.

“Fondamentale la cabina di regia, il commissario – ha concluso -, però con la partecipazione delle regioni e anche degli ordini professionali, perché uno degli emendamenti che siamo riusciti a far approvare in Senato e poi alla Camera, è proprio quello di avere una funzione particolare per gli ordini professionali, quelli di segretario, all’interno della cabina di regia”.